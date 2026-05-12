نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية.

وأكد أن هذا العمل الإجرامي يعكس نهجًا عدائيًا مرفوضًا وانتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الكويت وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محملًا النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة.

البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية لبوبيان

وأكد "اليماحي"، دعم البرلمان العربي التام لدولة الكويت في حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفي كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي الحازم لهذه الاعتداءات الإرهابية والتجاوزات الإيرانية الخطيرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مجددًا التأكيد على أن الأمن القومي لدولة الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في إحباط هذا العمل الإجرامي البغيض والتصدي له، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب من منتسبي القوات المسلحة الكويتية جراء هذا العمل العدائي.

https://youtu.be/vZ-tRkmKolo