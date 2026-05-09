اليماحي يؤكد دعم البرلمان العربي الكامل لمملكة البحرين

أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها، مشددًا على أن أمن مملكة البحرين جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل للبحرين

وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمنًا الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، ومؤكدًا أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول وتدخلًا مرفوضًا في شؤونها الداخلية.

وشدد “اليماحي” على رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات المرتبطة به وخاصة التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه التهديدات ووأدها في مهدها.

