قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع شكوى الأمن والتعليم والكهرباء
غزة.. استشهاد 9 أشخاص وإصابة 39 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية
تفاصيل غضب توروب من جهازه المعاون بالأهلي
باحث أفريقي: اقتصادات القارة السمراء أظهرت مرونة لافتة في مواجهة الأزمات
بـ 40 صندوقا.. دعم منظومة النظافة بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ
احذر الخرافات الغذائية على السوشيال ميديا .. نصائح لكمية الطعام وطريقة الطهي |فيديو
من أين يجب أن يُحرم الحاج أو المعتمر؟.. تعرف على المواقيت المكانية للحج والعمرة
5 اتهامات ضد البلوجر دنيا فؤاد.. تفاصيل مثيرة حول قضية جمع تبرعات بالملايين
دبلوماسي أمريكي سابق: الحصار يُنهك الاقتصاد الإيراني ويمنح ترامب إنجازًا سياسيًا
خبير: إيران تواجه معضلة كبيرة بعد الحرب وإعادة العلاقات مع الخليج صعبة
الصحة العالمية تكشف حقيقة تفشي فيروس هانتا
وزير خارجية فرنسا: لا رفع للعقوبات على إيران طالما ظل مضيق هرمز مغلقاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدين التصريحات الإيرانية العدائية ضد دولة الإمارات

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات والادعاءات الإيرانية العدائية والاستفزازية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا ونهجًا عدوانيًا مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة بائسة للمساس بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والتشكيك في مواقفها الثابتة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه التصريحات التحريضية تعكس استمرار النهج العدواني لإيران، التي لم تكتفي باعتداءاتها السافرة ضد الإمارات وعدد من الدول العربية، بل تصر أيضًا على إثارة التوترات وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن لغة التهديد ومحاولات تزييف الحقائق وترويج المزاعم الباطلة لن تسهم إلا في تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

أمن الإمارات واستقرارها خط أحمر

وشدد “اليماحي” على رفض البرلمان العربي الكامل لأي محاولات تستهدف النيل من سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن أمن الإمارات واستقرارها وسيادتها خط أحمر، وأن البرلمان العربي يقف بكل قوة إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة أي تجاوزات أو ادعاءات تستهدف أمنها الوطني أو استقلال قرارها السيادي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إجبار النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والكف عن التصريحات والممارسات الاستفزازية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج التصعيدي يفاقم التوتر ويقوض فرص تعزيز الأمن الإقليمي.

https://youtu.be/el1c2gvlyQ8

البرلمان العربي الإمارات دولة الإمارات محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الإمارات العربية المتحدة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

السياح بسانت كاترين

روحانيات بين الجبال والطبيعة الساحرة .. سانت كاترين تستقبل 311 زائرًا من جنسيات متعددة|صور

وزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي يزور معبر رفح البري

وزير التجارة والتعاون الدولي الهولندي يزور معبر رفح البري

النائب موسي خالد

برلماني يطالب بحلول عاجلة لأزمات الإسكان والصرف الصحي بالإسماعيلية

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد