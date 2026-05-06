قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية بالنيابة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العربي: القوات المسلحة الإماراتية نموذجًا رائدًا في الكفاءة والجاهزية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية.

وأكد أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تمثل محطة تاريخية مضيئة في مسيرة الاتحاد الإماراتي المباركة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الحكيمة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي واصل ترسيخها وتعزيزها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله ورعاه، من خلال رؤية ثاقبة أسهمت في بناء منظومة عسكرية متكاملة قادرة على التعامل بكفاءة وحسم مع مختلف التحديات والمتغيرات، وجعلت من القوات المسلحة الإماراتية نموذجًا متطورًا في الكفاءة والاحترافية والجاهزية الشاملة.

ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية 

وأشار "اليماحي" إلى أن الأحداث الأخيرة وما شهدته المنطقة من اعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة المدنيين، أكدت للعالم أجمع مدى الجاهزية العالية والكفاءة القتالية المتقدمة التي تتمتع بها القوات المسلحة الإماراتية، والتي نجحت بكل شجاعة واقتدار في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية وإفشال أهدافها الخبيثة، بما يعكس احترافية المؤسسة العسكرية الإماراتية وريادتها وقدرتها الفائقة على حماية أمن الوطن وحفظ سيادته.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن القوات المسلحة الإماراتية أثبتت عبر تاريخها الممتد على مدار خمسة عقود أنها ليست فقط حصنًا منيعًا لحماية الدولة، وإنما أيضًا نموذجًا مضيئا للمؤسسة العسكرية الوطنية التي تجمع بين القوة والانضباط والالتزام بالقيم الإنسانية، وهو ما عزز من مكانة دولة الإمارات إقليميًا ودوليًا كدولة سلام واستقرار وتنمية.

واختتم "اليماحي" بيانه بالتأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله ورعاه، تواصل ترسيخ نموذجها التنموي والحضاري بكل ثقة واقتدار، مستندة إلى رؤية قيادية ملهمة وقوات مسلحة باسلة وشعب وفيّ مخلص لقيادته، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

https://youtu.be/1pJmwnRQFc8

القوات المسلحة الإماراتية البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الإمارات العربية المتحدة الإمارات القوات المسلحة الشيخ زايد محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الاعتداءات الإيرانية دول الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

محمد العدل - رئيس قناة الأهلى السابق

رد فعل غير متوقع من محمد العدل بعد فوز الأهلي على إنبى بثلاثية

الزمالك

بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة

حتحوت

حتحوت: 15 يومًا حاسمة تحدد بطل الدوري ومصير الكبار

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد