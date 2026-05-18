ميسي يتألق.. قاد إنتر ميامي للفوز على بورتلاند في الدوري الأمريكي

واصل ليونيل ميسي تألقه مع إنتر ميامي، بعدما قاد فريقه لتحقيق انتصار جديد على حساب بورتلاند تيمبرز بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفرض إنتر ميامي سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، مستفيدًا من التحركات المستمرة لميسي في الخط الأمامي، ليتمكن الفريق من ترجمة أفضليته إلى هدف أول في الدقيقة 31، بعدما استغل النجم الأرجنتيني تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

واستمر تأثير ميسي في اللقاء، حيث عاد قبل نهاية الشوط الأول ليقدم تمريرة حاسمة رائعة إلى جيرمان بيرتيرامي، الذي أضاف الهدف الثاني بعد هجمة منظمة أنهاها بسهولة داخل المرمى.

وفي النصف الثاني من المباراة، حافظ إنتر ميامي على أفضليته واستحواذه على الكرة، مع محاولات متكررة لزيادة الغلة التهديفية، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 28 نقطة ليواصل مطاردته لصدارة القسم الشرقي، بينما توقف رصيد بورتلاند تيمبرز عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر بالقسم الغربي.