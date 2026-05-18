الكهرباء: الدولة المصرية تمضي في تنفيذ إستراتيجية طموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة

أكد المهندس منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بحيث ترتفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى نحو 45% خلال السنوات القادمة، مقارنة بنحو 28% في الوقت الحالي.

وقال منصور عبد المغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، ان هذه الخطط تأتي في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي، التي تركز على تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن استقرار الإمدادات وتنوع مصادر الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل وفق جدول زمني محدد لتنفيذ مشروعات كبرى تدعم هذا التوجه، مؤكدًا أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.