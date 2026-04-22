متحدث الكهرباء: تركيب 2.6 مليون عداد كودي خلال الفترة الماضية

أكد منصور عبد الغني، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء ، أنه خلال الفترة الأخيرة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو 2024 بتركيب عدادات كودية لكل مبني مخالف دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه طالما تم عمل محضر سلك تيار كهربائي تقوم شركة الكهرباء بتركيب عداد كودي فورا دون أن يطلبه المواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه خلال الفترة الماضية تم تركيب ما يقرب من 2.6 مليون عداد كودي، قائلا: “لا يوجد مواطن فى مصر بدون كهرباء، ويجب أن يكون هناك وسيلة تحسب إستهلاكي، والمواطن يرفض أزاى لتركيبه”.

وتابع: “جاء فى شهر أغسطس 2024 تم صدور القرار علي أن يتم الموافقة لتركيب عدادات كودية لأى مبني دون شرط”.