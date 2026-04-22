هدنة مؤقتة وتصريحات متباينة.. ترقب لمصير التصعيد بين إيران والولايات المتحدة

أكدت الدكتورة دعاء سيف الدين، أستاذ السياسة الدولية والعبرية بجامعة عين شمس، أنه تم وقف إطلاق النار من الجانب الإيراني تحديدا فى 8 إبريل ولمدة 14 يوما حتي يوم 22 إبريل.

وأضافت دعاء سيف الدين ، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن ظهور الرئيس الأمريكي بالأمس ويقول أنها مهلة مفتوحة المدة أو قد تؤجل ، و ننتظر حتى الأحد القادم وهو يوم 26 ونرى المهلة فى الجانب اللبناني عندما تنتهي هل سيحدث ضربات فى الجانب الإيراني أم لا.

وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة الإيراني، أن الحصار البحري الأمريكي ليس له تأثير يذكر على قدرة البلاد على توفير السلع الأساسية والغذاء، مشيراً إلى الإنتاج المحلي القوي وطرق الاستيراد البديلة.



وقال وزير الزراعة غلام رضا نوري: "على الرغم من الحصار البحري الأمريكي، ليس لدينا مشكلة في توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية لأنه، نظراً لترامي البلاد الجغرافي وحجم إمكاناتها، من الممكن الاستيراد من حدود مختلفة".

وأضاف نوري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا): "يتم إنتاج حوالي 85 بالمائة من المنتجات الزراعية والسلع الأساسية محلياً، وبالتالي فإن الأمن الغذائي للبلاد مضمون".



