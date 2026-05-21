هل يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة للمرة الثانية؟
عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي
انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم.. وارتفاع البصل والخيار والفلفل
لماذا يتراجع الشباب عن الزواج؟.. الأسباب النفسية والاجتماعية وراء الظاهرة
جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026
بورتو يعلن رحيل تياجو سيلفا بعد نصف موسم.. حلم مونديال 2026 يتبخر رغم التتويج بالدوري
تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026
المراهنات الإلكترونية.. وجه مظلم يبتلع الشباب بين وهم الثراء وخسائر الواقع
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
ليفربول ينشر فيديو أفضل 10 أهداف لـ صلاح ورسالة وداع مؤثرة| فيديو
وزير التموين يبحث تعزيز تجارة الحبوب مع مدير البورصة الروسية للسلع
"وداعًا للملك"..منشور ليفربول عن محمد صلاح يشعل مواقع التواصل
من 60 جنيها| بورصة الدواجن اليوم.. تعرف على الأسعار والعروض

​شهدت الأسواق ومحلات طيور التجزئة اليوم، الخميس، حالة من الاستقرار والوضوح في أسعار الدواجن واللحوم البيضاء بمختلف أنواعها، وسط توافر كبير في المعروض وتنافسية ملحوظة في تقديم عروض وتخفيضات جاذبة للمستهلكين عند الشراء بكميات كبيرة (نظام "الـ 10 كيلو" أو الأوزان المجمعة).

​وحول أسعار وتفاصيل بورصة الطيور والدواجن والمنظومة السعرية لـ "الأجزاء والمصنعات" والتي جاءت على النحو التالي:

​أسعار الفراخ والطيور الحية (بالكيلو)

​حافظت الفراخ البيضاء، العصب الأساسي للاستهلاك اليومي، على مستوياتها المستقرة، بينما تباينت أسعار الفراخ البلدي بحسب نوعها وسن الطائر:

الفراخ البيضاء: سجلت 90 جنيهاً للكيلو المفرد، بينما قدم التجار عرضاً مميزاً بشراء 10 كيلو جرام بسعر 850 جنيهاً (بواقع 85 جنيهاً للكيلو).

فراخ بيضاء للحشو: (وزن كيلو وربع) سجل عرض الأربع فرخات معاً 400 جنيه.

الفراخ البلدي: سجلت 110 جنيهات للكيلو، و999 جنيهاً لعرض الـ 10 كيلو.

الفراخ البلدي الصعيدي والبلدي الحشو: استقرت عند 130 جنيهاً للكيلو.

الفراخ البلدي العتاقي: سجلت 100 جنيه للكيلو، و800 جنيه لعرض الـ 10 كيلو.

أمهات البيضاء: تمثل الخيار الأكثر اقتصادية بسعر 80 جنيهاً للكيلو، بينما سجلت ديوك أمهات البلدي 100 جنيه للكيلو.

​أسعار البط والوز والرومي والأرانب

​استقرت أسعار الطيور الكبيرة والفاخرة بشكل ملحوظ لتباع بالأسعار التالية:

بط بلدي 130 جنيهاً

وز شامورت 130 جنيهاً

أرانب بلدي 120 جنيهاً

رومي بلدي 170 جنيهاً

رومي أبيض 140 جنيهاً

حمام جامبو (جوز) 240 جنيهاً

مشتقات ومصنعات الرومي

​شهدت أجزاء الرومي إقبالاً من المواطنين كبديل ممتاز للحوم الحمراء، وجاءت أسعارها كالآتي:

​بانيه رومي ورستو: 280 جنيهاً للكيلو.

​شاورما رومي: 250 جنيهاً للكيلو.

​أوراك رومي: 160 جنيهاً للكيلو.

​كبد وقوانص رومي: 140 جنيهاً للكيلو.

​عكاوي رومي: 80 جنيهاً للكيلو.

​أجنحة رومي: 8 جنيهات للكيلو.

​أسعار أجزاء ومصنعات الفراخ (البانيه والشيش)

و​تفوقت محلات التجزئة اليوم في تقديم عروض ذكية على "المصنعات" والأجزاء لتخفيف العبء عن الأسر، وجاءت التخفيضات كالتالي:

البانيه: سجل الكيلو 230 جنيهاً، بينما ينخفض السعر في العرض المجمع لـ 3 كيلو ليصبح 650 جنيهاً.

الشيش طاووق والشاورما: 200 جنيه للكيلو، و550 جنيهاً لعرض الـ 3كيلو.

الأوراك: سجلت 100 جنيه للكيلو، و450 جنيهاً لعرض الـ 5 كيلو.

الدبابيس والحمام الكداب والصدور بالعظم: استقرت عند 140جنيهاً للكيلو، و400 جنيه لعرض الـ 3 كيلو.

الكبد والقوانص: 100 جنيه للكيلو، و200 جنيه لعرض الـ 2.5 كيلو.

الأجنحة والوينجز: سجلت خياراً اقتصادياً يناسب الجميع بسعر 60 جنيهاً للكيلو.

