أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا مستجدات الأوضاع الإقليمية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي، من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، مستجدات الأوضاع الإقليمية إزاء استمرار العدوان الإيراني على دولة قطر، وتداعياته على أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

و جدد رئيس الوزراء الإسباني -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- تأكيد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة لاحتوائه وتخفيف حدته، بما في ذلك الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

كما تم أيضا استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.