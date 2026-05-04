الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي تدعو إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في إطار الناتو

دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى تعزيز وحدة القارة وقدراتها الدفاعية داخل إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) .. مؤكدة أن أوروبا تمر بمرحلة دقيقة تفرض عليها تحركاً جدياً لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

وشددت كالاس - خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم /الاثنين/ على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة الأرمينية يريفان - على أن بناء القارة يرتكز في مقامه الأول على القيم والمبادئ المشتركة قبل الجغرافيا.

ورحبت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ، في هذا السياق ، بمشاركة كندا في القمة .. معتبرة التعاون مع الدول التي تتشارك مع أوروبا قيمها "ضرورة في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

وأشارت إلى الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمنطقة القوقاز في ظل التوترات الإقليمية، وعلى رأسها حرب إيران .. موضحة أن ملفات الربط التجاري وتعزيز القدرة على الصمود باتت في صلب أولويات الاهتمام الأوروبي.

وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية وسحب القوات من أوروبا .. أوضحت كالاس أن هذه النقاشات ليست جديدة، لكن توقيتها الحالي يفرض على أوروبا التحرك بشكل أكثر جدية لتعزيز دورها داخل الناتو.

وأكدت أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يخدم مصالح مشتركة، وليس فقط المصالح الأوروبية، ما يجعل استمرار التعاون عبر الأطلسي أمرًا حيويًا.

وحول سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأثيرها على القادة الأوروبيين.. رفضت كالاس التكهن بدوافعه، مؤكدة أن تفسير قراراته يعود إليه وحده.

وشددت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي على أن مستقبل أرمينيا، بما في ذلك توجهها نحو أوروبا، هو قرار سيادي للشعب الأرميني، خاصة مع اقتراب الانتخابات.

وفي سياق متصل .. أبرزت كالاس أهمية "الممر الأوسط" كبديل استراتيجي لطرق التجارة، في ظل سعي الدول لتقليل المخاطر الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط..مؤكدة على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية وتنويع مسارات التجارة كونهما يمثلان ركيزة أساسية لضمان الاستقرار في عالم يشهد تحولات متسارعة.