المعاش لم يعد يكفي.. تحرك برلماني لمواجهة تآكل دخول أصحاب المعاشات بسبب الغلاء

تقدمت النائبة الدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة بشأن عدم مواكبة قيمة المعاشات لمعدلات التضخم والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أصحاب المعاشات من تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية.

وأكدت النائبة أن شريحة واسعة من أصحاب المعاشات تواجه أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة الزيادة المتواصلة في أسعار السلع الغذائية والخضروات ووسائل النقل والأدوية والخدمات الأساسية، في مقابل ثبات أو محدودية قيمة المعاشات، وهو ما أدى إلى تآكل دخولهم وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة

وأوضحت أن الأزمة دفعت عدداً كبيراً من أصحاب المعاشات إلى البحث عن مصادر دخل إضافية أو العودة إلى سوق العمل بعد التقاعد، لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالبت عضو مجلس النواب بوضع آليات فعالة لتحسين المعاشات وربطها بشكل دوري بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، إلى جانب تفعيل زيادات استثنائية في حالات الارتفاع غير المسبوق للأسعار، لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية.

كما دعت النائبة إلى وضع حد أدنى عاجل للمعاشات يضمن حياة كريمة للمستفيدين، بما يتناسب مع احتياجاتهم الأساسية وظروفهم الاجتماعية والصحية، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير حماية حقيقية لأصحاب المعاشات باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا للدعم والاستقرار المعيشي.

