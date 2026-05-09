هل يتم تبكيره قبل العيد.. موعد صرف معاش شهر يونيو 2026

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات، موعد صرف مستحقات شهر يونيو 2026، حيث تتزايد التساؤلات حول إمكانية تبكير صرف المعاشات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق فلكيًا يوم الأربعاء 27 مايو 2026.

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

مع تزايد التساؤلات حول معاش يونيو، لم تصدر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حتى الآن، قرارات رسمية بشأن تبكير صرف معاشات شهر يونيو، ليظل الموعد القانوني المعتمد هو الأول من الشهر، وفقًا لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وسبق للهيئة أن قررت تبكير صرف معاشات شهر أبريل 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم الصرف اعتبارًا من 25 مارس بدلاً من الأول من أبريل.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2026

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن تفاصيل المعاش إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- اختيار أيقونة "صاحب معاش".

الضغط على الخدمات التأمينية.

اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

- إدخال الرقم القومي

الضغط على "استعلام".

- تظهر البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش وقيمة المستحقات التأمينية، مما يتيح لأصحاب المعاشات متابعة مستحقاتهم بدقة ويسر.



أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2026

أتاحت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على منافذ الصرف، وتشمل أماكن صرف معاشات شهر يونيو:

- منافذ البريد المصري: المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي توفر خدمة صرف المعاشات بسهولة ويسر.



- فروع البنوك الحكومية والتجارية: والتي تنتشر في جميع المحافظات وتوفر خدمة الصرف عبر شباك واحد.

- منافذ شركة فوري: أكبر شبكة دفع إلكتروني في مصر، وتضم آلاف المنافذ المنتشرة في كل مكان.

- ماكينات الصراف الآلي ATM: المتوفرة على مدار الساعة، والتي تتيح الصرف في أي وقت.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة: خدمة حديثة تتيح صرف المعاش عبر الهاتف دون الحاجة للذهاب إلى أي منفذ.

الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

جاءت الحدود الجديدة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كالتالي:

- الحد الأدنى للمعاش: 1755 جنيهًا شهريًا

- الحد الأقصى للمعاش: 13360 جنيهًا شهريًا



- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: 2700 جنيه

- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: 16700 جنيه

وتطبق هذه القيم الجديدة على المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بداية من يناير 2026، ما يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتقديم دعم أكبر للفئات المستحقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية.



موعد صرف زيادة المعاشات 2026

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية 2026 يتم صرفها بشكل دوري كل عام اعتبارًا من الأول من شهر يوليو، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويعد هذا الموعد ثابتًا ضمن المنظومة التأمينية، حيث يحصل أصحاب المعاشات على العلاوة السنوية في نفس التوقيت من كل عام دون تغيير، ما يضمن استقرار آلية الصرف وتنظيمها وعدم حدوث أي ارتباك أو تأخير.