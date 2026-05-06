قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد عودة سيستم التأمينات بشكل طبيعي.. وحقيقة تعطل صرف المعاشات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بيان رسمى لتوضيح حقيقة ما ينشر على وسائل الإعلام حول تعطل سيستم التأمينات و صرف المعاشات  .

اقرأ ايضا : حقيقة توقف صرف معاشات مايو ٢٠٢٦ https://www.elbalad.news/6957079

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، بالاشارة  إلى ما يتم تداوله بوسائل التواصل الإجتماعي وسائل الإعلام المختلفة من تعطل سيستم التأمينات الإجتماعية، وفي هذا الصدد توضح الهيئة الحقائق الآتية:-

أولاً : موقف الأنظمة السابقة : 

وجود نظامين معلومات منفصلين لصندوقي المعشات (الحكومي – القطاع العام والخاص) مضى عليها مايزيد عن 40 سنة ونتيجة تقادم النظامين وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، الأمر الذي يؤدي إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة في المستقبل القريب.

ثانياً: موقف المنظومة الجديدة:

1- تم إطلاق منظومة التحول الرقمي إعتباراً من 24/2/2026 بتهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الموحدة حتى 28/3/2026 وتم التشغيل الفعلي للمنظومة إعتباراً من 29/3/2026 (عقب تشغيل تجريبي لمدة سنة ونصف وتدريب أكثر من 14600 من العاملين).

2- شهد أول اسبوعين من إطلاق المنظومة استمرار أداء الخدمة دون توقف مع وجود بطء في أداء المنظومة، الأمر الذي أدى لحدوث تكدس وازدحام بالمكاتب، وتم تحليل الأسباب من اليوم الأول ووضع الحلول الفنية  وبحلول يوم 23/4/2026 بدأ إنتظام العمل بالسرعات المطلوبة.

3- بلغ عدد طلبات أداء الخدمة المستلمة من المواطنين من خلال منظومة التحول الرقمي الجديدة عن الفترة من  24/2/2026 حتى الأمس 1,052،289 طلب تم إنجاز 420،649 طلب منذ التشغيل الفعلي بنسبة انجاز 40%، بخلاف استخراج عدد ا1،037،740 طابعة (برنت تأميني) للمواطنين، وتجدرالاشارة إلى أن الهيئة تعمل حالياً على الإنتهاء من تراكمات الفترة السابقة خلال شهر ثم يبدأ بعدها تنفيذ جميع الخدمات خلال 24 ساعة من الاستلام.

4- تم تنفيذ صرفية المعاشات الشهرية لشهر مايو 2026 بمبلغ يزيد عن 42 مليار جنيه من المنظومة الجديدة

5- يستهدف مشروع التحول الرقمي إحداث نقلة نوعية شاملة في إدارة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، من خلال دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ، وتطبيق معايير الحوكمة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة عناصر النظام منعاً للتحايل والانحرافات، والتوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الرقمية، فضلاً عن إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تدعم متخذي القرار على مستوى الدولة، وتمهيد الطريق لاستخدام الذكاء الإصطناعي في أداء الخدمات التأمينية.

الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وسائل الإعلام تعطل سيستم التأمينات التواصل الإجتماعي التأمينات الإجتماعية المعاشات صرف المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

ترشيحاتنا

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

فيروسات هانتا

تحذيرات عالمية .. اعرف خطورة فيروس هانتا وطرق التداوي والأعراض

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد