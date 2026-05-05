أزمة سيستم المعاشات انتهت.. رئيس القوى العاملة بالبرلمان: إحنا مش هندبح الناس

أكد محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من الوارد ان يحدث مشكلة عند تصميم سيستم جديد لمنظومة المعاشات في مصر .

وقال محمد سعفان في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" كان من المفترض أن يكون هناك احتياط لأسي ازمة قد تحدث فقي منظومة المعاشات ".



وتابع محمد سعفان :" إحنا مش هندبح الناس وأزمة سيستم المعاشات انتهت "، مضيفا:" خلينا ننظر للأمام وإحنا لو السيستم متحولش من المنظومة القديمة إلى الجديدة لكان السيستم تعرض لأزمات كثيرة ".

وأكمل :" مجلس النواب يدعم حقوق أصحاب المعاشات ".

واستعرض المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم 5 مايو، رد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما أثير حول تعطل منظومة المعاشات، مؤكدًا أن ما حدث كان نتيجة التحول إلى نظام رقمي جديد يستهدف تطوير الخدمة بشكل شامل.

وأوضح بدوي في بيان رسمي، أن المنظومة الرقمية الجديدة، التي بدأ تشغيلها فعليًا منذ فبراير الماضي، جاءت بعد عقود من الاعتماد على أنظمة قديمة تجاوز عمرها 40 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو توحيد قواعد البيانات وتحقيق الحوكمة وتبسيط الإجراءات للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المنظومة الجديدة نجحت حتى الآن في تنفيذ نحو 420 ألف طلب من إجمالي أكثر من مليون طلب تم استقبالها، مع وجود نحو 673 ألف طلب قيد التنفيذ، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف الانتهاء من جميع التراكمات خلال شهر، تمهيدًا لتقديم الخدمة خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.

