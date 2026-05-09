قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم السبت 9 مايو.. عيار 24 يستقر عند 8017 جنيهًا
قبل عيد الأضحي.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار اللحوم والأضاحي اليوم
أسلحة تحت الأرض.. جيش الاحتلال يقصف 85 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان
سيف زاهر: أنا أهلاوي أبًا عن جد ولم أندم على إعلان انتمائي
قبل أيام من قمة ترامب وشي.. واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بسبب بإيران
بوساطة ترامب.. تفاصيل وقف إطلاق نار لثلاثة أيام بين روسيا وأوكرانيا
تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
مواعيد قطارات السكة الحديد قبلي وبحري اليوم السبت 9 مايو
ارتفاع الصادرات الزراعية وضبط لحوم منتهية الصلاحية وإزالة تعديات على الأراضي.. الزراعة في أسبوع
فرج عامر: غياب قطاع الناشئين وراء ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري
معلش.. رد فعل مثير من محمد العدل على دعم جماهير الزمالك لـ حسام عبد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

المعاشات
المعاشات
عبد الرحمن سرحان

تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم.

زيادة المعاشات وربطها بالتضخم

ونص مشروع القانون على تعديل المادة (35) الخاصة بزيادة المعاشات، بحيث يتم رفع المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي، على ألا تتجاوز الزيادة 20%.

كما تضمن التعديل النص على ألا تزيد قيمة الزيادة على نسبة الزيادة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من قيمة الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي التكلفة.

وأكد المشروع أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش عند حساب الزيادات التالية.

زيادة الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم

وشمل مشروع القانون تعديل المادة (23 فقرة ثانية)، بحيث تتم زيادة الحقوق التأمينية بنسبة تساوي متوسط معدل التضخم السنوي وبحد أقصى 20% خلال مدة الاشتراك، وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك.

تعديل طريقة حساب الأجر التأميني

كما نص تعديل المادة (156) على احتساب أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع زيادته بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوي بحد أقصى 20% عن كل سنة من تاريخ العمل بالقانون وحتى تحقق واقعة الاستحقاق.

مكافأة إضافية للمؤمن عليهم

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (25 مكرر)، تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين عن 35 سنة واستلزم استحقاق الحد الأقصى للمعاش مدة إضافية، يلتزم الصندوق بمنح المؤمن عليه مكافأة تُصرف دفعة واحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.

استمرار العامل بعد سن الستين

كما أضاف المشروع مادة (156 مكرر)، تجيز للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة، إذا كانت مدة اشتراكه غير كافية.

ونص المشروع على إمكانية قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية عن العامل بعد بلوغه سن المعاش، بما يسمح باستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.

المعاشات زيادة المعاشات معاشات اخبار المعاشات التامينات الاجتماعية والمعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

حقيقة تبكير صرف معاشات مايو قبل عيد الأضحى ومفاجأة بشأن الزيادة الجديدة

قطع المياه

بسبب تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

إمام عاشور

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

وليد سليمان

أمير هشام: رسميًا.. الأهلي وجه الشكر لـ وليد سليمان

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

انبي

فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن اللاعب حامد عبد الله.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الاهلي وزد

سيف زاهر: الأهلي كان له دور كبير في تأسيس وتكوين نادي زد

سيف زاهر

سيف زاهر: نادي زد حلم انتظرته لسنوات طويلة ونعمل بفكر أوروبي

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

بالصور

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

الفرق بين فيروس هانتا وكورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض.. أيهما أخطر على البشرية؟..أفضل طرق الوقاية

الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟
الفرق بين فيروس هانتا وفيروس كورونا.. هل هناك تشابه في الأعراض؟

ينتقل عبر الفئران.. 5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها
5 علامات مبكرة للإصابة بفيروس هانتا لا تتجاهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد