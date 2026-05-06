بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عضوين من أسطول "صمود العالمي" تم احتجازهما في مياه دولية، محذرا من أن التضامن مع الفلسطينيين ومحاولات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة "ليس جريمة".

وفي بيان صدر في جنيف، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إن الناشطين سيف أبو كشك وتياجو دي أفيلا احتجزا في مياه دولية واقتيدا إلى إسرائيل، حيث "لا يزالان رهن الاحتجاز دون توجيه تهم إليهما".

وأسطول صمود العالمي هو مبادرة للمجتمع المدني تسعى لإيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر، وأفادت التقارير بأنه يتكون من قرابة 60 سفينة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، واعترضته القوات الإسرائيلية قبالة السواحل اليونانية في 30 أبريل.

ووفقاً لتقارير إخبارية، قبلت محكمة إسرائيلية في عسقلان يوم الثلاثاء طلبا من السلطات لتمديد احتجاز الثنائي حتى يوم الأحد المقبل.وقال الخيطان: "يجب على إسرائيل إطلاق سراح الرجلين فورا ودون شروط".

وتأتي هذه الدعوة وسط قلق دولي متزايد بشأن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى بعد أشهر من الصراع والحصار.وقال الخيطان: "ليس من الجريمة إظهار التضامن ومحاولة إدخال مساعدات إنسانية إلى السكان الفلسطينيين في غزة، الذين هم في أمس الحاجة إليها".

كما أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء مزاعم حدوث انتهاكات أثناء الاحتجاز.وقال الخيطان: "يجب التحقيق في الروايات المزعجة عن سوء المعاملة الشديد لأبو كشك و دي أفيلا، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل أيضا إلى وقف الممارسات التي قال إنها تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان: "إننا ندعو إلى إنهاء استخدام إسرائيل للاحتجاز التعسفي وتشريعات الإرهاب ذات التعريفات الواسعة والغامضة، والتي لا تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما جدد البيان الدعوات لزيادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى غزة.وأضاف الخيطان: "يجب على إسرائيل أيضاً إنهاء حصارها لغزة والسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بكميات كافية".