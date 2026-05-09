رئيس اللجنة العلمية لكورونا: فيروس هانتا موجود منذ عقود وانتقاله بين البشر ضعيف جدًا

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن فيروس هانتا ليس فيروسًا جديدًا كما يعتقد البعض، موضحًا أنه معروف منذ عام 1978، أي منذ ما يقرب من 50 عامًا، ويتم التعامل معه علميًا منذ عقود طويلة.

ملامسة إفرازات القوارض

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر⁠، إن فيروس هانتا ينتقل من القوارض والفئران إلى الإنسان عن طريق ملامسة إفرازات القوارض، سواء البول أو اللعاب، والتي قد تختلط بالأتربة ويتم استنشاقها أو لمسها باليد، ما يؤدي إلى انتقال العدوى.

مجموعة الفيروسات المشتركة

وأوضح أن الفيروس ينتمي إلى مجموعة الفيروسات المشتركة التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان، لكنه شدد على أن قدرته على الانتشار من إنسان لآخر تُعد ضعيفة للغاية، باستثناء سلالة واحدة فقط لديها قدرة محدودة على الانتقال بين البشر.

الوعي بالإجراءات الوقائية

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن الوعي بالإجراءات الوقائية والنظافة العامة والتعامل الآمن مع أماكن وجود القوارض، يمثل خط الدفاع الأهم لتجنب الإصابة، مؤكدًا أن الوضع لا يدعو للذعر في ظل المتابعة المستمرة من الجهات الصحية المختصة.