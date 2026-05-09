الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

العالم قلقان بسببه .. اكتشف أعراض فيروس هانتا وهذه علامات شديدة الخطورة

اسماء محمد

يعد فيروس هانتا حديث العالم حاليا حيث توجد تخوفات من تحوله لوباء بعد انتشاره مؤخرا بصورة كبيرة على متن سفينة سياحية فى أوروبا ولكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه مازال فى مرحلة انتشار متوسطة على متن السفينة الموبوءى ومنخفض عالميا.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم اهم أعراض فيروس هانتا وعلامات الخطر للتمكن من اكتشافها مبكرا .

أعراض متلازمة هانتافيروس الرئوية


تبدأ أعراض فيروس هانتا أو متلازمة هانتافيروس الرئوية بعد بضعة أسابيع من الإصابة وخلال هذه المرحلة، قد تشمل الأعراض ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة فوق 101 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية)
قشعريرة
الشعور بالتعب الشديد (الإرهاق)
آلام العضلات، وخاصة حول الفخذين والوركين والظهر
مشاكل في البطن، بما في ذلك الألم والغثيان والقيء والإسهال
طفح جلدي غير مبرر
صداع بدون سبب
دوخة غير مبررة.

علامات الحالات المتقدمة 


مع تفاقم متلازمة الرئة القلبية، قد يتسبب ذلك في امتلاء الرئتين بالسوائل (الوذمة الرئوية) ونزيف داخلي وقد تظهر عليك أعراض مثل:

سعال جاف
صعوبة في التنفس
تسارع ضربات القلب
ضيق في الصدر

