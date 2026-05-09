ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن بطاريات وإطارات بقليوب إلى 12 شخصا

ارتفع عدد المصابين جراء الحريق الذي اندلع اليوم داخل مخزن بطاريات وإطارات في قليوب بمحافظة القليوبية إلى 12 شخصا، وجرى نقل 3 حالات إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم، وإسعاف 9 حالات في موقع الحادث.



وتفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، واللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية موقع حريق بمخازن "أبو حوا" لقطع غيار الدراجات النارية الواقعة على الطريق الزراعي بمدينة قليوب.

وتابع المحافظ ومدير الأمن تطورات الموقف ميدانياً، موجّهين بسرعة تكثيف جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبناءً على التوجيهات، دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هيثم شحاتة، مساعد مدير أمن القليوبية للحماية المدنية، بعدد 19 سيارة إطفاء، شملت 3 سيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، و2 سيارة من محافظتي القاهرة والجيزة، و2 سيارة من منطقة الحماية المدنية للشركات البترولية، بالإضافة إلى 12 سيارة من مديرية أمن القليوبية، للتعامل مع النيران ومحاصرتها.

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وسيارة إمداد لتأمين موقع الحادث، إلى جانب 4 لوادر تابعة لمجلس مدينة قليوب لدعم أعمال رفع المخلفات وفتح الممرات أمام سيارات الإطفاء بما يسهم في تسريع عمليات الإخماد.

وفي إطار المتابعة الصحية، أسفرت الجهود عن إصابة حالتين تم نقلهما إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم، إلى جانب التعامل مع 5 حالات اختناق بسيطة بموقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

وأشاد محافظ القليوبية بالاستجابة السريعة والفعالة من جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وعلى رأسها قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة ورجال الشرطة وهيئة الإسعاف، مؤكداً أن سرعة التحرك والتنسيق المشترك ساهمت في محاصرة الحريق والحد من امتداده.

ويتابع المحافظ ومدير الأمن أعمال الإطفاء والتبريد ميدانياً، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حتى الانتهاء الكامل من السيطرة على الحريق.