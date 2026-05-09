محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة

إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية ، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها موسم حصاد محصول القمح بكلية الزراعة بمشتهر.


جاء ذلك بحضور الدكتور طه عاشور  نائب رئيس الجامعة  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور  سيد خاطر عميد كلية الزراعة بمشتهر ، والدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية السابق ، ووكلاء الكلية ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع ، وعدد من أساتذة الكلية.


واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلى من عميد الكلية حول موسم حصاد محصول القمح فى مزارع الكلية.


وأكد محافظ القليوبية على الدور العلمي والبحثي المتميز الذي تقوم به الجامعة في دعم قطاع الزراعة بالمحافظة، مشيرا على أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق أقصى استفادة من الإنتاجية الزراعية، خاصة في محصول القمح الذي يعد أمناً غذائياً وقومياً. كما اطلع الحضور على أحدث الأساليب العلمية المتبعة في الحصاد لضمان تقليل الفاقد ورفع كفاءة التوريد، بما يتماشى مع خطة الدولة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتحسين مستواهم الاقتصادي.


وخلال الجولة، أعلن محافظ القليوبية أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن قد بلغ 46 ألف طن، مشيراً إلى أن عمليات التوريد تسير بانتظام ووفق الجدول الزمني المحدد. وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية اليومية لضمان تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتذليل أي عقبات قد تواجههم في الصوامع والشون المخصصة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف الحيوي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطنين.


من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي انه تم حصاد محصول القمح على مساحة 35 فدان ، وشملت هذه المساحة زراعة صنف 171 جيزة لإنتاج تقاوي القمح المنتخبة وراثياً والمحسنة تقنياً وعلمياً ، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من التقاوي عالية الجودة وتوفير محصول ملائم للسوق المصري.


وأشار " الجيزاوي " الى حرص جامعة بنها علي تطوير المزارع الإنتاجية وتبنى نموذج الجامعة المنتجة ، وذلك فى إطار دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.


وأضاف رئيس جامعة بنها أنه تم زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة ومنها محصول القمح والأرز ، بالإضافة إلى استحداث محاصيل جديدة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالى القليوبية.

حملة مكبرة
