إنجاز طبي جديد بجامعة بنها.. استبدال الصمام المترالي بتقنية دقيقة دون فتح عظمة القص

شهدت مستشفيات جامعة بنها إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر في إجراء جراحة دقيقة لاستبدال الصمام المترالي لمريضة كانت تعاني من ضيق شديد، باستخدام تقنية “الشق الصدري الجانبي المحدود”، دون الحاجة إلى شق عظمة القص التقليدي.



جاء ذلك برعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والأستاذ الدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير.

وأكدت إدارة المستشفيات أن التقنية الحديثة تعتمد على إجراء الجراحة من خلال فتحة صغيرة بين الضلوع، وهو ما يساهم في تقليل الألم بعد العملية، وتسريع فترة التعافي وعودة المريض إلى حياته الطبيعية بصورة أسرع، مقارنة بالجراحات التقليدية.

وأوضح الفريق الطبي أن حالة المريضة مستقرة حاليًا، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل عناية القلب والصدر، وسط متابعة دقيقة من الأطقم الطبية.

وضم الفريق الجراحي القائم على العملية كلًا من: الأستاذ الدكتور أحمد صبحي عمارة أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتورة نها عبد القادر المدرس بالقسم، والدكتورة هبة أبو الخير المدرس المساعد بالقسم، والدكتور عمر عماد الطبيب المقيم بالقسم.

كما وجهت إدارة المستشفيات الشكر لفريق التخدير المكون من الدكتور إسلام، والدكتورة جينا، والدكتورة دينا، إلى جانب طاقم التمريض بالعمليات وعناية جراحة القلب والقسم، تقديرًا لجهودهم في تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.