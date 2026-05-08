قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفلنا صفحة الدوري.. تعليق نجوم الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية
لقطات من مران الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. صور
الشناوي حارس مرمي الأهلي أمام المصري في الدوري
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى مطار سفنكس بالجيزة
مقتل وفقدان 23 شخصا.. كل ما تريد معرفته حول ثوران بركان إندونيسيا!
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تعلن ولادة طفلتها الثانية
الخارجية الصينية: هناك صينيين على متن الناقلة التي تعرضت لهجوم في مضيق هرمز.
أول هجوم على سفينة صينية في مضيق هرمز.. وبيان عاجل من بكين
بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026
صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا
أحمد رستم: تطوير التعليم ركيزة لتعزيز التنمية البشرية
شركة ميتسوي اليابانية.. 3 ناقلات نفط تابعة لنا عبرت مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها: الجامعات تشارك في بناء الوعي الوطني وترسيخ القيم الإنسانية

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعات لم تعد في العصر الحديث مجرد مؤسسات تمنح الشهادات الأكاديمية، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في بناء الوعي الوطني، وترسيخ القيم الإنسانية، وصناعة أجيال قادرة على حماية الدولة والمجتمع والمشاركة في تنميتهما. ومن هذا المنطلق، تضع جامعة بنها قضية حقوق الإنسان ضمن أولوياتها الاستراتيجية باعتبارها جزءًا أصيلًا من عملية بناء الإنسان المصري.


وأشار إلى أن جامعة بنها تنظر إلى حقوق الإنسان باعتبارها ثقافة وممارسة يومية، وليست مجرد شعارات نظرية. فدور الجامعة يتجاوز حدود قاعات الدراسة ليشمل تنمية وعي الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية وقبول الآخر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية الدولة المصرية لبناء الجمهورية الجديدة.


واضاف الجيزاوي أن الجامعة قد حرصت خلال السنوات الماضية على تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الجامعي، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية، التي تناولت موضوعات متعددة مثل حقوق الإنسان داخل الحرم الجامعي، والتحديات والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا الملف، إلى جانب استضافة خبراء ومتخصصين ونواب برلمان لتعزيز الحوار المباشر مع الطلاب.


وقال رئيس الجامعة إنني أؤمن بأن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان يرتبط بشكل وثيق بتحسين جودة الحياة، ولذلك عملت الجامعة على ربط المبادرات الرئاسية الكبرى، مثل “حياة كريمة” و“بداية جديدة لبناء الإنسان”، بالأنشطة الأكاديمية والمجتمعية، بهدف تعريف الطلاب بحجم الجهود التي تبذلها الدولة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وفي إطار الاهتمام بالدعم النفسي والاجتماعي، أنشأت الجامعة مكاتب ووحدات متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، إلى جانب وحدة حقوق الإنسان ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بما يعكس إيمان الجامعة بأهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تحترم كرامة الإنسان وتدعم تكافؤ الفرص.
وتابع أن الجامعة تولى اهتمامًا خاصًا بدور البحث العلمي في دعم قضايا حقوق الإنسان، من خلال تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا على تناول هذه القضايا في أبحاثهم ورسائلهم العلمية، خاصة ما يتعلق بالحق في التعليم والصحة والبيئة والتنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة.


كما نؤمن بأن الأنشطة الطلابية تمثل أحد أهم المسارات العملية لترسيخ قيم المشاركة والانتماء، لذلك تحرص الجامعة على دعم اتحادات الطلاب والجمعيات العلمية والمبادرات التطوعية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، ويؤهل الطلاب ليكونوا سفراء حقيقيين لقيم حقوق الإنسان داخل المجتمع.


وقال إن بناء الإنسان الواعي يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار، والجامعات المصرية تمتلك دورًا محوريًا في هذه المهمة الوطنية. ومن هنا ستواصل جامعة بنها أداء رسالتها التعليمية والمجتمعية، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء العقل وتعزيز الوعي وترسيخ قيم الإنسانية والانتماء الوطني.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

حسام البدري

حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري

موعد مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت في الدوري

نادى الزمالك

نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يؤدي مرانه الختامي استعدادا لـ اتحاد العاصمة

الزمالك

تعديلات منتظرة في تشكيل الزمالك قبل صدام اتحاد العاصمة

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد