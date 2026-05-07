نائب محافظ القليوبية تقود حملة رقابية مكبرة بحي غرب شبرا الخيمة لضبط الأسواق

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة رقابية موسعة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، بمشاركة أجهزة الإشغالات والتموين وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة للمواطنين.



جاءت الحملة بحضور الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وخالد منصور، مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، ومحمود عدوان، نائب رئيس الحي، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات التموينية والتجارية، حيث تم تحرير 3 محاضر لحيازة سجائر من ماركات وأنواع مختلفة مجهولة المصدر ويتم تداولها بدون فواتير قانونية، مع التحفظ على الكميات المضبوطة بالكامل، كما تم تحرير محضر لحيازة ألوان صناعية غير مصرح بها وغير مطابقة للمواصفات الصحية، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين.

كما شملت الحملة رفع الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق العام، بهدف إعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة والالتزام بالمساحات المخصصة لهم.

ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بجميع المراكز والمدن والأحياء، لضبط الأسواق والتصدي لكافة الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي أو حقوق المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.