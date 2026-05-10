الرئيس الإيراني: واشنطن تنقل معركتها إلى الاقتصاد بعد فشلها العسكري

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير ساحة المواجهة مع إيران من المجال العسكري إلى المجال الاقتصادي، بعد ما وصفه بـ“فشلها في الحرب العسكرية”، داعياً الشعب الإيراني إلى إحباط هذه “المخططات” عبر التكاتف مع القيادة.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اجتماع خصص لاستعراض التقدم في خطة “التركيز على الأحياء والمساجد”، حيث أكد أن “العدو بعد إخفاقه عسكرياً يحاول نقل الحرب إلى ميدان الاقتصاد”، مضيفاً أن على الشعب “القيام بدوره الفاعل لإفشال هذه المحاولات”.

وشدد الرئيس الإيراني على أن البلاد بحاجة إلى “حركة شعبية شاملة” تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تقوم بمهامها في مواجهة التحديات الخارجية، بينما يفترض بالمجتمع أن يواكب ذلك عبر تقليل استهلاك الطاقة ودعم الجهود الوطنية.