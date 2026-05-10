رغم إغلاق هرمز.. ناقلة غاز قطرية تشق طريقها إلى باكستان بموافقة إيرانية

نجحت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية، الأحد، في عبور مضيق هرمز متجهة إلى باكستان، في أول شحنة تصدير تغادر المنطقة منذ اندلاع الحرب ضد إيران، رغم استمرار إغلاق المضيق والتوترات الأمنية المتصاعدة في الممر البحري الحيوي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، التي أوردتها "بلومبرغ"، أن الناقلة القطرية "الخريطيات" كانت قد غادرت منشأة "رأس لفان" الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال في وقت سابق من الشهر الجاري، وتوجد حالياً داخل الممر البحري الفاصل بين إيران وسلطنة عُمان، في طريقها إلى الموانئ الباكستانية.

ووفقاً للبيانات، فإن السفينة سلكت المسار الشمالي الذي كانت طهران قد حددته قبل أسابيع لعبور السفن، وهو ممر ملاحي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني داخل مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن عبور الناقلة جاء بموافقة إيرانية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لبناء الثقة مع كل من قطر وباكستان، خاصة مع لعب إسلام آباد دور الوسيط الرئيسي في الاتصالات والمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.