تصعيد جديد في هرمز.. إيران تهدد الدول المطبقة للعقوبات الأمريكية

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، الأحد، إن سفن الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران ستواجه صعوبات في عبور مضيق هرمز اعتباراً من الآن، بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم”.

وفي سياق متصل، كشف نواب إيرانيون أنهم يعملون على إعداد مشروع قانون يمنح طهران إدارة رسمية لمضيق هرمز، ويتضمن بنوداً تمنع مرور سفن ما وصفوه بـ”الدول المعادية”، وفق ما أوردته وكالة “رويترز”.

وأفادت منصة «أكسيوس» بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ورئيس وزراء قطر، عقدوا محادثات في مدينة ميامي لبحث جهود التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وأضافت «أكسيوس» أن واشنطن لا تزال في انتظار الرد الإيراني، والمتوقع صدوره قبل نهاية اليوم.

وأكد روبيو، خلال اللقاء مع رئيس وزراء قطر، أهمية استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل القضية الأساسية للولايات المتحدة.

من جانبه، قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن النظام الإيراني يواجه ضغوطًا متزايدة، ويعاني من نقص حاد في سعة تخزين النفط، ما قد يدفعه إلى اتخاذ إجراءات استثنائية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن إيران تعاني من محدودية القدرة على تخزين إنتاجها النفطي في ظل الظروف الراهنة، وهو ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران.

وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع إيران إلى إغلاق بعض آبار النفط قريبًا، في خطوة تعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة الإيراني.