جوهر نبيل أمام مجلس الشيوخ: لازم يكون في صندوق لدعم قدامى اللاعبين

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، اجتماعا، لمناقشة إنشاء صندوق دعم قدامى اللاعبين، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

وفي مستهل الاجتماع؛ أكد جوهر نبيل، أهمية إنشاء لدعم صندوق قدامى اللاعبين، مشيرا إلى أن الوزارة جادة في ذلك وستتعاون مع البرلمان لإنشاء الصندوق.

وقال "نبيل": "مينفعش اللاعبين بتاريخهم يعتمدوا على مساعدات من بره.. لازم يكون في صندوق لدعمهم".

من جهته، أكد النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ستقوم بعمل حوار مجتمعي ودراسة الأثر التشريعي لإنشاء صندوق دعم قدامى اللاعبين.