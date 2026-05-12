7 طرق لحجز تذاكر القطارات قبل السفر في عيد الأضحى.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة عدد من الوسائل المختلفة لحجز تذاكر القطارات، تزامنًا مع تزايد الإقبال الجماهيري على السفر بالقطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التيسير على المواطنين والحد من التكدس أمام شبابيك التذاكر.

طرق الحجز

وأكدت الهيئة، أن وسائل الحجز المتاحة تشمل شبابيك التذاكر بمحطات السكك الحديدية، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة عبر الموقع الرسمي لحجز تذاكر القطارات، إلى جانب تطبيق الهاتف المحمول المتوفر على متجري «Play Store» و«App Store».

وأضافت الهيئة أن الحجز متاح أيضًا من خلال وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة معها، ومنها «فوري» و«خالص» و«الأهلي ممكن» و«أمان» و«ضامن» و«ماجيك باي» و«خدماتي» و«أو باي» و«طلقة» و«كاش كول» و«مصاري» و«أموال» و«موجة» و«سمارت باي» و«وقتي».

وأوضحت الهيئة إمكانية حجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة عبر الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو الرقم 09000661 من أي تليفون أرضي، وذلك قبل موعد قيام القطار بـ15 يومًا وحتى قبل تحركه بساعة واحدة، فضلًا عن إمكانية الحجز من خلال مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، والبالغ عددها 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الحجز الذاتي الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

وشددت الهيئة على أن جميع إجراءات الحجز تتم من خلال منظومة إلكترونية ورقابية متكاملة لضمان العدالة في توزيع التذاكر ومنع أي ممارسات غير قانونية، موضحة أن الحجز يتم باستخدام الرقم القومي بحد أقصى 4 تذاكر فقط لكل رقم قومي، مع تكثيف الرقابة على عمليات الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.

وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق التوازن بين مختلف وسائل الحجز وتوزيع التذاكر على المحطات المختلفة وفق ضوابط تشغيلية تراعي الكثافات وحجم التشغيل، بما يضمن إتاحة الخدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي.