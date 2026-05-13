محافظات

مواعيد قطارات أسوان الإسباني والروسي والمكيف اليوم الأربعاء 13-5-2026

محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم  الأربعاء 13-5-2026 ، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 عصرا.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

هتشتريها بكام بكرة؟ .. هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية

ساعات حاسمة في المنطقة .. سمير فرج يكشف عن تطور مفاجئ يغير مسار الحرب

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

زاهر الشقنقيري: المدارس اليابانية خطوة مهمة لتطوير التعليم.. ونحتاج تقييمًا حقيقيًا لقياس نجاح التجربة

برلماني: كلمة الرئيس في قمة نيروبي عكست قيادة مصر لصوت التنمية والاستقرار في أفريقيا

نجلاء العسيلي : تنظيم السوق العقارية خطوة استراتيجية لحماية المواطن ودعم الاقتصاد

يُصيبك بأمراض خطيرة .. احذر من استخدام غسول الفم يوميًا يضر بصحتك

مخاطر إستخدام غسول الفم بشكل يومي

دراسة تُثير الجدل : تناول الزنجبيل قد يُعزّز الرغبة الجنسية لدى النساء

لماذا يؤثر الزنجبيل على النساء فقط؟

بإطلالة كلاسيكية جذابة .. الإعلامية فرح شعبان تخطف الأنظار من تركيا | شاهد

فرح شعبان في تركيا

نصائح مُنتشرة عن نوم الأطفال الرضّع قد تؤدي لموت مُفاجئ .. احترسي

نصائح خطيرة عن نوم الأطفال الرضع تعرضهم للموت المفاجئ

حضر الفرح بعد الهروب من السفينة حاملة هانتا.. ظهور مُفاجئ لـ «روحي جينيت» يُثير الغضب|فيديوجراف

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

