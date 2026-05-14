مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية اليوم الخميس 14 مايو 2026.. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد تشغيل القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اليوم الخميس 14 مايو 2026، وسط اهتمام واسع من المسافرين بمتابعة مواعيد الرحلات اليومية بين المحافظتين، خاصة مع تنوع القطارات بين خدمات تالجو وVIP والفرنساوي المطور والإسباني المطور وقطارات التهوية الديناميكية والثالثة المكيفة.

وتشهد حركة البحث عن مواعيد قطارات القاهرة والإسكندرية ارتفاعًا ملحوظًا يوميًا، نظرًا للإقبال الكبير على السفر بين المحافظتين لأغراض العمل والدراسة والتنقل، إلى جانب زيادة الاعتماد على القطارات باعتبارها من أسرع وسائل النقل وأكثرها انتظامًا على هذا الخط الحيوي.

مواعيد قطارات القاهرة إلى الإسكندرية اليوم

كشفت الهيئة عن قائمة كاملة بمواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، والتي تضم عددًا من الرحلات الفاخرة والمطورة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وقطارات التهوية الديناميكية.

مواعيد قطارات تالجو وVIP والفرنساوي من القاهرة إلى الإسكندرية.

جاء قطار 2025 تالجو بقيام الساعة 08:00 صباحًا ووصول الساعة 10:30 صباحًا.

بينما يتحرك قطار 905 فرنساوي مطور في تمام الساعة 09:00 صباحًا ويصل الساعة 11:30 صباحًا، وهو قطار مباشر.

وينطلق قطار 2023 تالجو الساعة 14:00 ظهرًا ويصل الساعة 16:30 عصرًا.

كما يقوم قطار 917 VIP في الساعة 15:00 عصرًا ويصل الساعة 17:30 مساءً، وهو مباشر.

ويغادر قطار 921 VIP الساعة 18:00 مساءً ويصل الساعة 20:35 مساءً.

أما قطار 925 VIP فيتحرك الساعة 18:15 مساءً ويصل الساعة 21:40 مساءً.

ويقوم قطار 2027 تالجو الساعة 19:00 مساءً ويصل الساعة 21:30 مساءً.

فيما يتحرك قطار 931 فرنساوي مطور الساعة 20:15 مساءً ويصل الساعة 23:35 مساءً.

مواعيد القطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

يتحرك قطار 901 إسباني مطور الساعة 08:10 صباحًا ويصل الساعة 11:15 صباحًا.

ويغادر قطار 1109 ثالثة مكيفة الساعة 08:35 صباحًا ويصل الساعة 12:10 ظهرًا.

أما قطار 913 إسباني مطور فيقوم الساعة 12:00 ظهرًا ويصل الساعة 14:50 عصرًا.

بينما يغادر قطار 919 إسباني مطور الساعة 14:25 عصرًا ويصل الساعة 18:05 مساءً.

كما يتحرك قطار 3023 ثالثة مكيفة الساعة 17:00 عصرًا ويصل الساعة 19:55 مساءً.

ويقوم قطار 927 إسباني مطور الساعة 19:00 مساءً ويصل الساعة 21:30 مساءً.

مواعيد قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية.

يغادر قطار 1205 ثالثة مكيفة الساعة 06:45 صباحًا ويصل الساعة 10:10 صباحًا.

كما يتحرك قطار 1211 تهوية ديناميكية الساعة 10:10 صباحًا ويصل الساعة 13:25 ظهرًا.

ويقوم قطار 1203 تحيا مصر الساعة 13:25 ظهرًا ويصل الساعة 17:10 مساءً.

أما قطار 157 تهوية ديناميكية فيتحرك الساعة 19:40 مساءً ويصل الساعة 22:50 مساءً.

مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة اليوم

أوضحت الهيئة أيضًا مواعيد القطارات العاملة من الإسكندرية إلى القاهرة، والتي تشمل عددًا كبيرًا من الرحلات اليومية بمختلف الدرجات وأنواع الخدمة.

مواعيد قطارات تالجو وVIP والفرنساوي من الإسكندرية إلى القاهرة.

يتحرك قطار 2022 تالجو الساعة 07:00 صباحًا ويصل الساعة 09:35 صباحًا.

كما يغادر قطار 906 VIP الساعة 07:15 صباحًا ويصل الساعة 09:45 صباحًا، وهو قطار مباشر.

وينطلق قطار 900 فرنساوي مطور الساعة 08:15 صباحًا ويصل الساعة 11:20 صباحًا.

أما قطار 914 VIP فيقوم الساعة 13:00 ظهرًا ويصل الساعة 16:20 عصرًا.

ويتحرك قطار 2024 تالجو الساعة 14:00 ظهرًا ويصل الساعة 16:30 عصرًا.

كما يغادر قطار 922 فرنساوي مطور الساعة 15:30 عصرًا ويصل الساعة 18:30 مساءً.

بينما يتحرك قطار 2026 تالجو الساعة 18:50 مساءً ويصل الساعة 21:20 مساءً.

ويقوم قطار 934 VIP الساعة 22:15 مساءً ويصل الساعة 01:15 صباحًا.

مواعيد القطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة.

يغادر قطار 584 ثالثة مكيفة الساعة 05:15 صباحًا ويصل الساعة 08:30 صباحًا.

أما قطار 904 إسباني مطور فيتحرك الساعة 08:00 صباحًا ويصل الساعة 10:30 صباحًا.

كما يقوم قطار 3024 ثالثة مكيفة الساعة 09:15 صباحًا ويصل الساعة 12:10 ظهرًا.

ويتحرك قطار 916 إسباني مطور الساعة 14:00 ظهرًا ويصل الساعة 16:35 عصرًا.

بينما يغادر قطار 88 إسباني مطور الساعة 17:50 مساءً ويصل الساعة 21:50 مساءً، ويمتد خط سيره حتى أسوان.

أما قطار 928 إسباني مطور فيقوم الساعة 18:00 مساءً ويصل الساعة 20:50 مساءً.

مواعيد قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية من الإسكندرية إلى القاهرة.

يتحرك قطار 8 تهوية ديناميكية الساعة 05:10 صباحًا ويصل الساعة 09:15 صباحًا.

كما يغادر قطار 802 تحيا مصر الساعة 07:45 صباحًا ويصل الساعة 11:45 صباحًا.

أما قطار 1212 تهوية ديناميكية فيقوم الساعة 09:25 صباحًا ويصل الساعة 12:45 ظهرًا.

ويتحرك قطار 128 تهوية ديناميكية الساعة 20:45 مساءً ويصل الساعة 23:55 مساءً.

وتواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل رحلاتها اليومية على خط القاهرة - الإسكندرية بكثافة مرتفعة، لتلبية احتياجات الركاب وتوفير خيارات متعددة تناسب مختلف فئات المسافرين، سواء عبر القطارات الفاخرة أو القطارات الاقتصادية والمكيفة.