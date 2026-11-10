جنوب أفريقيا: اعتقال مواطنين من زيمبابوي يشتبه في تجنيدهم للذهاب إلى أوكرانيا

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا، الليلة الماضية، اعتقال تسعة مواطنين زيمبابويين، يشتبه في أنهم كانوا ينوون التوجه للقتال على الجبهة الروسية الأوكرانية.. جاءت هذه العملية بناء على تحقيقات أُجريت بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ووكالات أخرى محلية ودولية في ظل تعرض مواطنين أفارقة -منذ اندلاع الحرب- لحملات تجنيد.

وذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم ـ فى نشرته الأفريقيةـ أن المشتبه بهم التسعة أُلقي القبض عليهم في مطار جوهانسبرج وفي فندق قريب منه.

ووفقا لبيان صادر في هذا الشأن، فإن هؤلاء الأشخاص- الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما- "كانوا يستعدون للصعود على متن رحلات جوية مغادرة للبلاد". ومع ذلك، لا تزال وجهتهم الدقيقة مجهولة، كما لم يتضح بعد في صفوف أي منظمة كانوا يخططون للانخراط.

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة في وقت قريب؛ إذ إن هذه الأفعال- في حال ثبوتها- تعد مخالفة للقانون الجنوب أفريقي، الذي يحظر أنشطة المرتزقة ويضع ضوابط صارمة بشأن الجهات المخولة بتقديم الدعم العسكري في النزاعات.

ومن جانبها.. أكدت السلطات في جنوب أفريقيا استعدادها للتعاون على المستوى الدولي فيما يتعلق بانتهاكات قوانين دولهم الأصلية.