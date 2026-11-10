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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب الصداع عند الأطفال.. 9 مشكلات صحية تهدد أبنائك

صداع الاطفال
صداع الاطفال
ريهام قدري

 الصداع من الشكاوى الصحية الشائعة بين الأطفال، وقد تعتقد بعض الأمهات أنه ناتج عن الإرهاق أو قلة النوم، إلا أن تكرار شكوى الطفل من آلام الرأس قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى الانتباه والتقييم الطبي.

وتتعدد أسباب الصداع عند الأطفال، بداية من الجفاف وعدم انتظام الوجبات، وصولًا إلى مشكلات النظر والصداع النصفي وبعض أنواع العدوى.

أسباب الصداع عند الأطفال

هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى إصابة الطفل بالصداع، وفقًا للمعلومات الطبية المنشورة في مايو كلينك والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أبرزها:

  1. قلة النوم: عدم حصول الطفل على ساعات نوم كافية قد يؤدي إلى الصداع والشعور بالإرهاق.
  2. الجفاف: نقص السوائل في الجسم، خاصة مع النشاط البدني، من الأسباب الشائعة للصداع.
  3. تخطي الوجبات: تأخير تناول الطعام أو عدم انتظام الوجبات قد يؤدي إلى الشعور بالصداع.
  4. ضعف النظر: إجهاد العين أو وجود مشكلات في الإبصار قد يرتبط بالصداع المتكرر.
  5. استخدام الشاشات لفترات طويلة: قد يؤدي إلى إجهاد العين واضطراب النوم، ما يزيد احتمالية الإصابة بالصداع.
  6. التوتر والقلق: الضغوط النفسية والمشكلات المدرسية قد تسبب صداع التوتر لدى الأطفال.
  7. نزلات البرد والعدوى: بعض الالتهابات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية والأذن، قد يصاحبها صداع.
  8. الصداع النصفي: يمكن أن يصيب الأطفال، وقد يصاحبه الغثيان والقيء والحساسية للضوء والأصوات.
  9. إصابات الرأس: قد يظهر الصداع بعد السقوط أو التعرض لارتطام بالرأس، ويحتاج إلى تقييم طبي حسب شدة الإصابة والأعراض المصاحبة.

علامات خطيرة مصاحبة لصداع الأطفال

هناك بعض الأعراض التي يجب على الأمهات عدم تجاهلها عند شكوى الطفل من الصداع، لأنها قد تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، ومنها:

  • الصداع المفاجئ والشديد.
  • القيء المتكرر، خاصة مع الصداع الصباحي.
  • ارتفاع درجة الحرارة المصحوب بتيبس الرقبة.
  • اضطرابات الرؤية أو ازدواجها.
  • فقدان التوازن أو ضعف الأطراف.
  • التشنجات أو الإغماء.
  • تغير مستوى الوعي أو الخمول الشديد.
  • الصداع الذي يزداد تدريجيًا أو يوقظ الطفل من النوم.

نصائح لحماية الأطفال من الصداع

يمكن للأمهات تقليل فرص إصابة الأطفال بالصداع من خلال الاهتمام ببعض العادات اليومية، مثل تنظيم مواعيد النوم، وتقديم وجبات غذائية متوازنة، وتشجيع الطفل على شرب الماء بانتظام، وتقليل فترات استخدام الأجهزة الإلكترونية، فضلًا عن الاهتمام بفحص النظر وتوفير بيئة أسرية هادئة.

وينصح باستشارة طبيب الأطفال إذا تكرر الصداع أو أثر في ممارسة الطفل لأنشطته اليومية، مع تجنب إعطائه المسكنات بصورة متكررة دون استشارة الطبيب وتحديد الجرعة المناسبة لعمره ووزنه.

المصدر: مايو كلينك 

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