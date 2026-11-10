أحمد حسن: الزمالك يستقر على تجديد تعاقد المهدي سليمان

كشف احمد حسن عن رغبة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع المهدي سليمان.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" مصدر..الزمالك يستقر على تجديد التعاقد مع المهدي سليمان والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وهناك تمسك كامل باستمراره.



وكان كشف الإعلامي أمير هشام عن خطة إدارة نادي الزمالك بشأن مركز حراسة المرمى، وموقف استمرار الثلاثي محمد عواد والمهدي سليمان ومحمد صبحي، إلى جانب الرهان على الحارس الشاب عمر عبدالعزيز خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك حالة من التفاؤل داخل الزمالك بمستوى الحارس الشاب عمر عبدالعزيز، في ظل الإمكانيات التي يمتلكها والمردود الذي يقدمه، وهو ما يجعله أحد العناصر الواعدة في مركز حراسة المرمى.