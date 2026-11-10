شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب استقالة شريف منير حسن

انتقد الإعلامي أحمد شوبير استقالة شريف منير حسن من منصب مدير إدارة العلاقات العامة بنادي الزمالك، بعدما أعلن رحيله عبر منشور أشار فيه إلى وجود صراعات ومؤامرات داخل النادي، مؤكدًا أنه كان يتمنى مناقشة الأمر مع مجلس الإدارة قبل اتخاذ قرار الاستقالة.

وأشار شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إلى أن مجلس إدارة الزمالك يرتكب أخطاء متكررة تضعه في مرمى الانتقادات، مستشهدًا بإقامة احتفالية المتحف الرقمي بأحد الفنادق، رغم امتلاك النادي مقرًا يمكن استضافة مثل هذه الفعاليات داخله.

وتساءل شوبير عن أسباب إنفاق الأموال على مثل هذه الاحتفالات خارج النادي، في الوقت الذي تعاني فيه بعض الفرق الرياضية، وعلى رأسها فريق كرة السلة، من أزمات مالية، مطالبًا بتوجيه هذه الإمكانيات لدعم الفرق وتوفير احتياجاتها، خاصة أن الاحتفالية لم تكن مرتبطة بوجود شركة راعية تتكفل بتكاليفها