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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يدافع عن تصعيد الناشئين: «إيه المانع أضم لاعب عنده 18 سنة؟»

شوبير
شوبير
منار نور

طالب الإعلامي أحمد شوبير، بضرورة تغيير فكر وقناعات الأجهزة الفنية في الأندية المصرية، ومنح الفرصة للاعبين الشباب، بدلًا من الاعتماد على العناصر صاحبة الخبرات فقط، مؤكدًا أن المواهب الصغيرة تحتاج إلى الثقة والمشاركة لإثبات قدراتها.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، إن المدربين يترددون في منح الفرصة للاعبين صغار السن، حتى لو كانوا يمتلكون إمكانيات مميزة، موضحًا أن اختيار لاعب يبلغ من العمر 19 عامًا من أندية مثل وادي دجلة أو البنك الأهلي أو مودرن سبورت لا يزال أمرًا صعبًا في حسابات بعض الأجهزة الفنية.

وأشار إلى الانتقادات التي تعرض لها حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عقب اختياره حمزة عبد الكريم، رغم أن عمره لم يتجاوز 18 عامًا، متسائلًا عن سبب الاعتراض على ضم اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم.

وأضاف شوبير أن قرار حسام حسن منح حمزة عبد الكريم فرصة المشاركة مع المنتخب ساهم في لفت أنظار برشلونة إليه، بعدما كان النادي مترددًا بشأن تصعيده للفريق الأول، ليقرر بعدها التعاقد معه وتمديد عقده، كما حصل اللاعب على فرصة الظهور في الدوري الإسباني والتواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الكرة المصرية يتطلب امتلاك المدربين الجرأة والثقة في المواهب الشابة، مع ضرورة تغيير الفكر التدريبي، خاصة داخل الأندية الكبيرة، ومنح اللاعبين الصغار فرصًا حقيقية للمشاركة.

شوبير حمزة علاء منتخب مصر

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