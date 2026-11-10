هند سعيد صالح تكشف تفاصيل إطلاق اسم والدها على مسرح بالإسكندرية

كشفت هند سعيد صالح عن كواليس إطلاق اسم والدها الفنان الراحل سعيد صالح على أحد المسارح بمدينة الإسكندرية.

وقالت هند سعيد صالح، في منشور عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «لما الدكتور أشرف زكي بلغني من حوالي 4 شهور، وسبحان من خلاني مسكت لساني لحد دلوقتي، ما كنتش مصدقة نفسي؛ لأنه حتى ما بلغنيش في مكالمة مخصوص، إحنا كنا بنتكلم على واتساب في مواضيع تانية، وفجأة قالي: عندي ليكي مفاجأة، تدفعي كام وأقولك عليها؟ قولتله: لا، حضرتك هتقول، وكمان هتدفع!.. لقيته بعتلي 4 صور تخيلية بالذكاء الاصطناعي لواجهة المسرح، وعليها اسم مسرح سعيد صالح».

وأضافت هند: «بقى اللي طالع عليا.. يا لهوي، يا لهوي، يا لهوي! اتصلت بيه في ساعتها واتفتحت في العياط. عمري ما تخيلتها.. تخيلت تكريم في مهرجان، تخيلت ندوة عن بابا الله يرحمه، لكن مسرح باسمه وفي إسكندرية بالأخص ما جتش في بالي خالص.

وتابعت قائلة: لو بابا كان اتعمله أكبر دار عرض سينمائي فيها 50 قاعة عرض، ومساحتها 500 فدان، ما كانتش فرحتي هتساوي فرحتي باسمه على مسرح، وتحديدًا في إسكندرية، عشق بابا».

واختتمت حديثها قائلة: «شكرًا للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الصديق والأخ دومًا، شكرًا لكل أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، فردًا فردًا، عشان ما أنساش حد، شكرًا لسيادة محافظ الإسكندرية».