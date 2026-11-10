قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
تناول العلاقات الثنائية بين البلدين.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
وزير الاستثمار: القطاع المصرفي شريك رئيس في دعم توسع الشركات المصرية بأفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: الحصار على إيران يحقق أهدافه ولا حاجة لعمل عسكري
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يهاجم مجلس الزمالك بعد حفل الهيلتون: بيجيبوا أجوان في نفسهم

شوبير
شوبير
علا محمد

هاجم أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إقامة إحدى الاحتفاليات الخاصة بالنادي، في أحد الفنادق الشهيرة على الرغم من الأزمة التي يعيشها النادي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "شريف منير حسن استقال من منصب مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك وكتب الراجل إن الصراعات والمؤامرت وحدوتة ومش عارف، وطبعا فيه معارضة فرحانين بهذا الكلام واللي مش زملكاوية أيضًا فرحانين بهذا الكلام، وكنت أتمنى شريف يتكلم مع مجلس الإدارة وإن كان مجلس الإدارة كل شوية عمال يجيب أهداف في نفسه".

وكان مجلس الزمالك قد أقام يوم الأحد الماضي حفلًا ضخمًا في فندق هيلتون الزمالك، للإعلان عن إطلاق أول ألبوم رقمي تفاعلي يوثق تاريخ وأساطير القلعة البيضاء عبر تطبيق «زملكاوي»، تحت شعار «صناعة الأجيال».

وأوضح شوبير: "يعني المجلس كان بيحتفل مش عارف إيه بالبث الرقمي وكان احتفال ضخم في أحد الفنادق، وهنا الكل قالوا للمجلس ما انت معاك فلوس أهو طيب ما انت كنت عملت الاحتفالية دي عندك في النادي، لكن تقول لي دي لجنة الاستثمار اللي متكلفة بالحفل، طيب ما لجنة الاستثمار دي من جوه النادي كانت أديت فلوسها لفرقة السلة اللي زعلانين وليهم حقوق كثيرة أو أديتها لفريق الكرة فيه أيه يا عم ما تعمل في النادي".

وختم شوبير: "ما النهارده انت عامل قعدة مع رموز النادي عاملها فين عاملها في نادي الزمالك، ده بيتي إيه اللي يخليني أقعد عند حد من أصحابي أو أستلف؟ انتوا عايزين الناس تتكلم على نجاحاتكم يبقى تشتغلوا صح يا جماعة كبروا أنديتكم".

احمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق الزمالك منتخب مصر السابق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ترشيحاتنا

طريقة عمل السحلب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل السحلب وفوائده

البطاطا المشوية

لن تتخيل ما يحدث بجسمك عند تناول البطاطا المشوية

ملابس الشتاء

لا تحمي من البرد.. أضرار ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة فى الشتاء

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد