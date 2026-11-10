شوبير يهاجم مجلس الزمالك بعد حفل الهيلتون: بيجيبوا أجوان في نفسهم

هاجم أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد إقامة إحدى الاحتفاليات الخاصة بالنادي، في أحد الفنادق الشهيرة على الرغم من الأزمة التي يعيشها النادي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "شريف منير حسن استقال من منصب مدير العلاقات العامة في نادي الزمالك وكتب الراجل إن الصراعات والمؤامرت وحدوتة ومش عارف، وطبعا فيه معارضة فرحانين بهذا الكلام واللي مش زملكاوية أيضًا فرحانين بهذا الكلام، وكنت أتمنى شريف يتكلم مع مجلس الإدارة وإن كان مجلس الإدارة كل شوية عمال يجيب أهداف في نفسه".

وكان مجلس الزمالك قد أقام يوم الأحد الماضي حفلًا ضخمًا في فندق هيلتون الزمالك، للإعلان عن إطلاق أول ألبوم رقمي تفاعلي يوثق تاريخ وأساطير القلعة البيضاء عبر تطبيق «زملكاوي»، تحت شعار «صناعة الأجيال».

وأوضح شوبير: "يعني المجلس كان بيحتفل مش عارف إيه بالبث الرقمي وكان احتفال ضخم في أحد الفنادق، وهنا الكل قالوا للمجلس ما انت معاك فلوس أهو طيب ما انت كنت عملت الاحتفالية دي عندك في النادي، لكن تقول لي دي لجنة الاستثمار اللي متكلفة بالحفل، طيب ما لجنة الاستثمار دي من جوه النادي كانت أديت فلوسها لفرقة السلة اللي زعلانين وليهم حقوق كثيرة أو أديتها لفريق الكرة فيه أيه يا عم ما تعمل في النادي".

وختم شوبير: "ما النهارده انت عامل قعدة مع رموز النادي عاملها فين عاملها في نادي الزمالك، ده بيتي إيه اللي يخليني أقعد عند حد من أصحابي أو أستلف؟ انتوا عايزين الناس تتكلم على نجاحاتكم يبقى تشتغلوا صح يا جماعة كبروا أنديتكم".