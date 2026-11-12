خاص| الأهلي يجهز إمام عاشور لموقعة بيراميدز.. وجلسة مع وائل جمعة

بدأ النادي الأهلي تحركاته لتجهيز إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، من أجل العودة للمشاركة في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من خدماته خلال المرحلة المقبلة.

خاص| الأهلي يجهز إمام عاشور لموقعة بيراميدز

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن هناك خطة لتجهيز إمام عاشور بدنيًا وفنيًا، تمهيدًا لعودته إلى حسابات الجهاز الفني قبل مواجهة بيراميدز المقبلة، حال وصوله إلى المستوى المطلوب من الجاهزية.

وأوضح المصدر أن وائل جمعة عقد جلسة مع اللاعب، وجه خلالها له نصائح بضرورة الالتزام والتركيز خلال الفترة المقبلة، والعمل بقوة على استعادة مستواه الفني، مؤكدًا أهمية دوره مع الفريق في المرحلة القادمة.

وأضاف أن وائل جمعة طالب إمام عاشور بضرورة الرد داخل الملعب، والابتعاد عن أي أمور قد تؤثر على تركيزه، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، حتى يتمكن من استعادة مكانته الأساسية داخل الأهلي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من تجهيز اللاعب هو استعادة أفضل مستوياته، ومنحه فرصة جديدة للعودة إلى صفوف منتخب مصر، بعد استعادة مكانته مع الأهلي، خاصة مع اقتراب المواجهات المهمة وعلى رأسها لقاء بيراميدز في الدوري الممتاز.