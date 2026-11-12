محافظة الوادي الجديد تتابع موقف وحدات الإسكان الاجتماعي والأراضي الفضاء بمركز باريس

استقبل علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد لجنة مشكلة من ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف الفعلي لوحدات الإسكان الاجتماعي بنطاق المركز وذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات السكنية وتعظيم الاستفادة من الأراضي والمساحات غير المستغلة.

حصر الوحدات السكنية المستغلة

وعاينت اللجنة عمارات الإسكان الاجتماعي وحصر الوحدات السكنية المستغلة وغير المستغلة، للوقوف على موقفها الفعلي، ودراسة سبل الاستفادة من الوحدات غير المستغلة.

كما شملت أعمال اللجنة مراجعة ومعاينة مواقع الأراضي الفضاء التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي بنطاق المركز، وإعداد مقترحات ورؤى متكاملة بشأن أفضل سبل استغلالها، بما يحقق أقصى استفادة تنموية وخدمية لأهالي مركز ومدينة باريس.

ومن جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة باريس تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لعمل اللجنة، وتوفير البيانات الدقيقة المطلوبة، بما يسهم في سرعة إنجاز أعمال الحصر والمتابعة، وتحقيق المستهدف من الزيارة.