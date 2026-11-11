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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 100%.. أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان تتخطى ملياري جنيه في 9 أشهر

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 100%  خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

 وأوضحت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحقيق ربح بعد الضرائب بلغ 2.13 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 1.06 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.

3.3 مليار جنيه إيرادات

​وبلغت إيرادات النشاط لشركة مصر الجديدة للإسكان خلال الفترة نحو 3.34 مليار جنيه مقارنة بـ 1.27 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، بنمو 162%.

ومثلت عوائد مشاركات التطوير العقاري المحرك الرئيسي للإيرادات شركة مصر الجديدة للإسكان حيث بلغت إجمالي العوائد نحو 2.7 مليار جنيه، حيث شكلت الهيكل الإساسي للتدفقات النقدية والأرباح للشركة بفضل عقود الشراكة الاستراتيجية.

وتضمنت الإيرادات 600 مليون جنيه مبيعات وخدمات مباعة وبضائع مشتراه، ونحو 206 مليون جنيه عوائد استثمارية وفوائد تمويلية.

وشملت الإيرادات أيضا 112 مليون جنيه أرباح رأسمالية، وحوالي 34 مليون جنيه إيرادات متنوعة.

التوسع في المحفظة العقارية

وفي سبتمبر 2025، كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه مع التوقعات بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة، فإن الشركة منفتحة على دراسة التوسع في محفظتها العقارية اعتباراً من العام 2027.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

مصر الجديدة للإسكان القابضة للتشييد والتعمير شركات قطاع الأعمال العام الأرباح الإيرادات

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