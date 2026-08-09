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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 111%.. أرباح مصر الجديدة للإسكان ترتفع لـ1.3 مليار جنيه خلال 6 أشهر

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 111%  خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري.

وكشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.35 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 640.29 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

​وعلى صعيد الإيرادات، بلغ إجمالي إيرادات النشاط نحو 2.24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 732.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

التوسع في المحفظة العقارية

وفي سبتمبر 2025، كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنه مع التوقعات بزيادة عوائد الإيرادات خلال السنوات القادمة، فإن الشركة منفتحة على دراسة التوسع في محفظتها العقارية اعتباراً من العام 2027.

أسهم الشركة

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

مصر الجديدة للإسكان المحفظة العقارية القابضة للتشييد والتعمير قطاع الأعمال العام إيرادات

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