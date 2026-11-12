القومي للتغذية: خبز الحبة الكاملة لا يناسب الجميع و مينفعش نروج لهذه الفكرة

أكدت الدكتورة أميرة نصار استشاري الصحة العامة بالمعهد القومي للتغذية، أنه لا يوجد نظام غذائي واحد مناسب للجميع ودورنا هو رفع الوعي الغذائي للمواطن .



وقالت أميرة نصار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مينفعش نمشي وراء فيديوهات السوشيال الميديا التي تتحدث عن الأنظمة الغذائية ".



وتابعت أميرة نصار :" خبز الحبة الكاملة لا يناسب الجميع ومينفعش نروج له على أنه بديل صحي مناسب للجميع ".

واكملت أميرة نصار :" خبز الحبة الكاملة مناسب للمواطن الذي لا يعاني من أي مشاكل صحية ".

ولفتت أميرة نصار :" الحبة الكاملة لها فوائد كبيرة لكن من يعاني من أمراض الكلى وحساسية القمح وأمراض الجهاز الهضمي يجب استشارة طبيب قبل الاعتماد على خبز الحبة الكاملة ".