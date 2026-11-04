تسبب مضاعفات بالكبد والمرارة.. استشاري تغذية يحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس

أكد الدكتور طه محمد عبد العزيز، استشاري التغذية العلاجية وتنسيق القوام، أن البعض يلجأ لعادات خاطئة من إستخدام حقن التخسيس، مشيرا إلى أنه على الرغم من إدراك المجتمع ان السمنة أصبحت مرض يستلزم العلاج له.

وقال طه محمد عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حقن التخسيس يمكن ان تسبب إلتهابات الكبد والمرارة، مؤكدا أنه على المريض السمنة عدم الحصول على أي علاج إلا بعد الإستشارة الطبية.

وتابع استشاري التغذية العلاجية وتنسيق القوام، أنه على مريض السمنة إجراء فحوصات وتحاليل للكشف عن الأسباب التي أدت لحدوث السمنة، وتحديد أنسب طريقة ممكنة للعلاج.

تسبب مضاعفات خطيرة

وأشار إلى أن مريض السكر عليه الحذر من الحصول على تلك الحقن لأنه يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة على الصحة