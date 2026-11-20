أعلنت فرنسا وأربع دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والسويد، إطلاق مركز دولي للذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع، تحت اسم «المركز الدولي للذكاء الاصطناعي في الدفاع» (ICAID)، على أن يتخذ من مدينة رين غربي فرنسا مقرًا له.

وذكرت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية - في بيان صحفي اليوم الجمعة - أن الدول الأربع أعلنت رسميًا، خلال المؤتمر المخصص لإطلاق المركز، الذي عُقد في مدينة رين يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، رغبتها في المساهمة في هذا التعاون الدولي الجديد، لتنضم بذلك إلى فرنسا، ليصل عدد الدول المؤسسة للمركز إلى خمس دول، مشيرة إلى أن المركز سيكون مفتوحًا أمام دول أخرى تتوافق مع توجهات المبادرة، مع توقع انضمامها تدريجيًا.

وأضافت الوزارة أن إنشاء المركز يستهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الدفاعي وتعزيز القدرة على التحكم فيها، من خلال إقامة مجتمع تعاون دولي يتيح تبادل أفضل الممارسات، واستشراف التطورات التكنولوجية، والاستفادة من الخبرات والدروس المستخلصة من الاستخدامات العملياتية، بما يضمن تلبية احتياجات القوات المسلحة على نحو أفضل.

وأوضحت أن المركز سيستفيد من موقعه في قلب المنظومة الفرنسية المتخصصة في المجالات الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الدفاعي، بما يتيح له الاستفادة من الخبرات والإمكانات التكنولوجية القائمة في هذه المجالات.

وأشارت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية إلى أن الاجتماع التأسيسي الأول شهد عرض إطار عمل المركز ومقره في مدينة رين وخارطة الطريق المستقبلية، إلى جانب آليات مشاركة كل دولة في أنشطته.

ومن المقرر أن تتمثل الخطوة المقبلة في العمل مع الدول المشاركة على إعداد الوثائق التأسيسية للمركز، تمهيدًا لدخوله حيز التشغيل خلال عام 2027.