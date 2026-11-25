تناول العنب في أوقات محددة يُعزز الطاقة، ويُساعد على إنقاص الوزن، ويُحسّن النوم. اكتشف كيف يُمكن لتوقيت تناولك للعنب أن يُحسّن هذه الفوائد الصحية.

متى يُنصح بتناول العنب للحصول على الطاقة، وإنقاص الوزن، وتحسين النوم؟

للحصول على الطاقة : تناول العنب في الصباح أو قبل التمرين ، فهو يوفر كربوهيدرات سريعة دون التسبب في ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم ، وقد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.

لإنقاص الوزن : تناول العنب في الصباح أو كوجبة خفيفة بعد الظهر، فمحتواه من الألياف والماء يُشعرك بالشبع ويساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.

لتحسين النوم: تناول العنب في المساء، قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات. يحتوي العنب على مركبات طبيعية قد تساعد على تحسين جودة النوم .

كيف يمكن للعنب أن يعزز طاقتك

ابدأ يومك بتناول العنب لتعزيز طاقتك بشكل طبيعي ، توفر الكربوهيدرات والألياف الموجودة فيه طاقة مستدامة، بينما تدعم مضادات الأكسدة وظائف الخلايا دون رفع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ .

يتكون العنب من حوالي 80% ماء، لذا فإن تناوله في الصباح الباكر يساعد على ترطيب الجسم ، ويساهم الحفاظ على ترطيب الجسم في دعم إنتاج الطاقة، وتقليل التعب، والمساعدة على البقاء متيقظًا ومركزًا.

تحمي مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة فيها الميتوكوندريا في خلاياك - وهي الأجزاء التي تنتج الطاقة - مما يساعد جسمك على استخدام الطاقة بكفاءة أكبر، وبالتالي تشعر بمزيد من النشاط بشكل عام. 6

على الرغم من احتواء العنب على سكر طبيعي، إلا أن مؤشره الجلايسيمي منخفض إلى متوسط ، مما يعني أنه يوفر طاقة ثابتة بدلاً من ارتفاع مفاجئ ثم انخفاض حاد.

العنب لإنقاص الوزن

تناول العنب صباحاً على الإفطار أو لاحقاً مع الوجبات الخفيفة قد يزيد من الشعور بالشبع دون سعرات حرارية عالية عند تناوله باعتدال.

يحتوي كوب العنب على ما يصل إلى 1.4 غرام من الألياف، أي ما يعادل 5% تقريباً من القيمة اليومية الموصى بها للألياف، والتي ارتبطت بفقدان الوزن بشكل معتدل وتحسين الحفاظ على الوزن بعد فقدانه.

توفر البوليفينولات (المركبات النشطة بيولوجيًا في النباتات) الموجودة في العنب فوائد مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، مما قد يساعد في تقليل الالتهاب المزمن المرتبط بالسمنة.

في دراسة شملت 40 شخصًا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن، أظهر أولئك الذين تناولوا مكملات غذائية يومية من مستخلص بذور العنب (منتج مشتق من العنب) انخفاضًا أكبر بكثير في وزن الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، ومحيط الخصر مقارنةً بمجموعة الدواء الوهمي.

الأدلة التي تدعم استخدام العنب في إدارة الوزن غير حاسمة وتتطلب المزيد من البحث، أظهرت نتائج تحليل تجميعي أن استهلاك العنب مرتبط بانخفاض طفيف في مؤشر كتلة الجسم، ولكن ليس له تأثير يُذكر على قياسات الجسم أو الهرمونات التي تكبح الشهية.

كيف يمكن للعنب أن يساعدك على النوم بشكل أفضل

إذا كان هدفك هو تحسين جودة النوم وتعزيزه، فجرب تناول العنب في المساء للاستفادة من المركبات الطبيعية الموجودة فيه والتي تدعم النوم.

من الأفضل عموماً إنهاء العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من موعد النوم، ولكن تناول كمية صغيرة من العنب قبل النوم بقليل قد يمنع الشعور بالجوع ليلاً الذي قد يوقظك.

تشير الأبحاث إلى أن قشرة العنب ولُبّه وبذوره تحتوي على كميات قابلة للقياس من الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ (الإيقاع اليومي).

يُعدّ العنب غنياً بمضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول، وهو مركب ثبتت فعاليته في تحسين جودة النوم بشكل عام، وإطالة مدة النوم الإجمالية، وتقليل الالتهابات التي قد تعيق النوم المريح.

تساعد الألياف الطبيعية الموجودة في العنب على الشعور بالشبع لفترة أطول، وقد تقلل من احتمالية أن يؤثر الجوع أو تقلبات مستوى السكر في الدم