يعد الكوكيز من المخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ويمكن تحضير الكوكيز في المنزل بخطوات بسيطة.
مقادير الكوكيز
5 كوب دقيق
1 ونصف كوب سكر بودر
1 ونصف كوب زبدة
نصف كوب زيت
2 بیضة
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ممسوحة
1 ملعقة فانيليا
2 ملعقة لبن بودر
شوكولاتة شيبس
للنكهات:
فانيليا
كاكاو
قرفة
طريقة تحضير الكوكيز
في العجان أو بولو ضعي الزبدة مع الزيت والسكر وأخلطي جيدا .
ضعي البيض والفانيليا والسكر البودرة .
ضيفي الدقيق والشوكليت شيبس والنكهات الكاكاو والقرفة .
يشكل العجين ويخبز بالفرن ويقدم