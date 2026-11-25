يعد الكوكيز من المخبوزات التي يفضلها العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، ويمكن تحضير الكوكيز في المنزل بخطوات بسيطة.

مقادير الكوكيز

5 كوب دقيق

1 ونصف كوب سكر بودر

1 ونصف كوب زبدة

نصف كوب زيت

2 بیضة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر ممسوحة

1 ملعقة فانيليا

2 ملعقة لبن بودر

شوكولاتة شيبس

للنكهات:

فانيليا

كاكاو

قرفة

طريقة تحضير الكوكيز

في العجان أو بولو ضعي الزبدة مع الزيت والسكر وأخلطي جيدا .

ضعي البيض والفانيليا والسكر البودرة .

ضيفي الدقيق والشوكليت شيبس والنكهات الكاكاو والقرفة .

يشكل العجين ويخبز بالفرن ويقدم