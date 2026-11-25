توجد مخاوف بشأن تناول الفاكهة وعصيرها فيما يتعلق بدعم مستوى السكر في الدم، تحتوي الفاكهة الكاملة وعصير الفاكهة الطبيعي 100% على فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية،ومع ذلك، قد يختلف تأثيرها على مستوى السكر في الدم، ويعود ذلك جزئيًا إلى اختلاف محتواها من الألياف

الفاكهة الكاملة مقابل عصير الفاكهة: أيهما أفضل لمستوى السكر في الدم؟

تعتبر الفاكهة الكاملة بشكل عام أفضل من عصير الفاكهة للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

تحتوي كل من الفاكهة الكاملة وعصير الفاكهة على مركبات نباتية ( البوليفينولات) ،المرتبطة بالصحة، لكنها تؤثر على نسبة السكر في الدم بشكل مختلف.

على عكس عصير الفاكهة، تحتفظ الفاكهة الكاملة بالألياف، مما يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي يقلل من تأثيرها على نسبة السكر في الدم

إن تناول الفاكهة الكاملة أو شرب عصير الفاكهة وحده يرفع مستوى السكر في الدم، ومع ذلك، فإن مدى هذا الارتفاع يعتمد على ما يتم تناوله معها.

إن تناول الفاكهة الكاملة أو عصير الفاكهة مع البروتين أو الدهون الصحية يمكن أن يساعد في تقليل تأثيرها على مستوى السكر في الدم

كيف يؤثر تناول الفاكهة الكاملة على نسبة السكر في الدم؟

تحتوي ثمرة فاكهة صغيرة كاملة أو نصف كوب من الفاكهةط المقطعة على ما يقارب 15 غراماً من الكربوهيدرات، وهي كمية كافية لرفع نسبة السكر في الدم عند تناولها بمفردها، وخاصة على معدة فارغة.

ومع ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفاكهة الكاملة ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وتؤثر العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة، والألياف، والماء على كيفية امتصاصها.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم بكتيريا الأمعاء بتخمير الألياف الموجودة في الفاكهة، مما ينتج عنه أحماض دهنية قصيرة السلسلة قد تؤثر على استقلاب الكربوهيدرات.

كيف يؤثر عصير الفاكهة على نسبة السكر في الدم؟

تميل عصائر الفاكهة إلى الافتقار إلى الألياف بشكل كبير، لذا فهي تميل إلى التسبب في زيادة أكبر في نسبة السكر في الدم بعد شربها.

بالإضافة إلى ذلك، لا يُحفز عصير الفاكهة نفس الشعور بالشبع الذي تُحفزه الفاكهة الكاملة، كما أن العديد من الهرمونات التي تؤثر على الشبع تؤثر أيضاً على التحكم في نسبة السكر في الدم. 4

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأبحاث تسفر عن نتائج غير متسقة بشأن تأثير عصير الفاكهة على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

بالمقارنة مع عصير الفاكهة غير المصنوع من 100% من الفاكهة، فإن عصير الفاكهة المصنوع من 100% من الفاكهة لا يؤثر على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

على عكس عصير الفاكهة الطبيعي 100%، غالباً ما تحتوي أنواع العصير الأخرى على سكريات مضافة ، وهو ما قد يفسر ارتباطها الأقوى بمرض السكري من النوع الثاني.

هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التي تقارن بشكل مباشر بين الفاكهة الكاملة وعصير الفاكهة الطبيعي .

المصدر verywellhealth