اكتشف فوائد تناول العنب في فصل الصيف

يعد العنب من أشهر الفواكه الصيفية ويمتلك فوائد صحية عديدة بسبب احتوائه على تشكيلة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن هل تعلم أنه يمنح الجسم مزايا عديدة عند تناوله في الطقس الحار.

ووفقا لما جاء في موقع health يحافظ العنب على رطوبة جسمك خلال فصل الصيف والطقس الحار حيث يحتوي كوب واحد من العنب على 121 جرامًا من الماء، مما يدعم ترطيب الجسم .

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على التخلص من الفضلات من خلال التبول والتعرق والتبرز.

يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم أيضاً على:

حافظ على درجة حرارة طبيعية

يعمل على تشحيم المفاصل

حماية الحبل الشوكي والأنسجة الأخرى

تقليل السعرات الحرارية المتناولة خاصة عندما يتم تناوله بدلا من المشروبات التي تحتوي على سعرات حرارية.