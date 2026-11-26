اتفقت الصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" على إطلاق مجموعة عمل متخصصة لبحث سبل ربط أنظمة الدفع الرقمية عبر الحدود وتنسيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالأصول الرقمية، بما يضمن سلاسة المعاملات بين الدول.

وتأتي الخطوة في ظل تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية بفضل سرعتها وسهولتها، حسبما ذكرت منصة"إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار المسؤولون - خلال اجتماع نواب وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة "آسيان+3" اليوم /الخميس/ الذي عقد بمدينة /كيوتو / اليابانية - إلى دخول آلية جديدة للإقراض الطارئ حيز التنفيذ هذا الشهر، بهدف تسريع توفير التمويل لمواجهة الصدمات المفاجئة، مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة، وذلك ضمن الاتفاق المُحدّث لشبكة الأمان المالي التابعة لمبادرة "تشيانج ماي"، البالغة قيمتها 240 مليار دولار، والمخصصة لتبادل العملات بين الدول.

ومن المقرر عرض تفاصيل الاجتماع على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم المقبل في مايو المقبل، بمدينة ناجويا اليابانية، وتضم مجموعة "آسيان+3" الدول الإحدى عشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية.